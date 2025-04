1. Lig'in 35. haftasında Esenler Erokspor ile deplasmanda yapacağı maçı kazanması halinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek olan Kocaelispor, bu maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Antrenman öncesinde Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÜSTESİNDEN ÇOK İYİ BİR ŞEKİLDE GELDİLER"

Taşdemir, şunları dedi:

"İŞİN İÇİNDE HEP SON OYNADIK"

Sezonun bir bölümünde 5 hafta üst üste berabere kaldıklarını ama şampiyonluk için önemli beraberlikler de olduğunu söyleyen Taşdemir, şu şekilde konuştu:

"DOĞRU ZAMAN GELDİĞİNDE OYNATABİLİRİZ"

Altyapı için 6-7 kişilik bir oyuncu havuzu olduğunu ve oyuncuların hepsini hakim olduklarının altını çizen deneyimli çalıştırıcı, şu şekilde konuştu:

"KUTLAMALARI HAYAL EDEMİYORUM"

16 yıl sonra Süper Lig hayaline kavuşacak olan Kocaelispor'un şampiyonluk kutlamalarının derecesini hayal bile edemediğini ve duyduğu heyecanı dile getiren İsmet Taşdemir, şu ifadeleri kullandı:

"SADECE YÜZDE 1 KALDI"

Verdikleri sözleri tutmak için çok az kaldığını vurgulayan Kocaelispor'un deneyimli sağ beki Ahmet Oğuz ise, şu açıklamada bulundu:

"BU LİGDE ALDIĞIN HER PUAN ÖNEMLİ"

Düşüş yaşadıkları dönemlerin olduğunu ifade eden Oğuz, şu şekilde konuştu:

Düşüş yaşadığımız dönemler oldu ama oradan en kötü 1 puan alarak her zaman rakiplerimizle farkı koruduk bazen berabere kaldığımız dönemlerde farklı açtık. Tabii her maçı kazanmak isteriz ama bu ligde aldığın her puan önemli. Düşüş döneminde aldığımız puanlar bizi şampiyonluğa götürdü.