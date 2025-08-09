İsmet Taşdemir'den VAR tepkisi!

Süper Lig’in 2025-2026 sezonun açılış maçında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Galatasaray’a 3-0 mağlup oldu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"ÇOK DAHA İYİSİNİ YAPABİLECEK BİR TAKIMIZ"

Taşdemir, sözlerine şöyle başladı:

İlk maçımız, özellikle ilk penaltıdan sonra oyun konsantremiz dağıldı. Haklı, haksız tartışılabilir ama bizim bu kadar kolay dağılmamamız gerekiyor. Eksiklerimiz var. Bunları biliyoruz. Oyunun genelinde iyi direnemedik. Taraftarımızı üzdük. Bunu biliyoruz. Çok daha iyisini yapabilecek bir takımız.

"BİR TARAFA VAR VAR, BİR TARAFA YOK"

Hakemi eleştiren Taşdemir, şunları dedi:

Sadece dikkat çekmem gereken konu, bir tarafa VAR var, bir tarafa yok. Böyle olmaması gerekiyor. Maçın hakemi tüm kararlarda VAR'a gitti. Bir tane çaldığı yok! Bu kadar kolay olmamalı. Bugün her şey rakip için çok daha kolaydı!

"MBAKATA SEZONU KAPATTI"

İsmet Taşdemir, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Oyuncumuz Mbakata sezonu kapattı. Çapraz bağlarından kötü bir sakatlık geçirdi. Maalesef sezon sonuna kadar bizimle olmayacak.

"AVRUPA'DA BİR ADIM İLERİ GİDEMEYİZ"

Taşdemir, hakem kararları hakkında şu sözleri sarf etti:

Pozisyonları irdelemek gerekiyor. Özellikle ilk penaltıda hakemin neden VAR'a gittiğini anlamadık. Bu olduğunda Avrupa'da bir adım ileri gidemeyiz çünkü Avrupa'da bunlar verilmiyor. O yüzden Avrupa'da başarısızız.

