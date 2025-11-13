İspanya'da gündem Marco Asensio

- Marco Asensio, Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
- İspanyol futbolcu, Süper Lig'de son 4 maçta skora katkı sağladı ve liderlik özelliğiyle öne çıktı.
- İspanya basını da Asensio'nun bu performansına kayıtsız kalmayarak onu övdü.
Fenerbahçe'de Marco Asensio başarılı performansıyla göz dolduruyor...
1 Eylül'de imza atan ve sezon öncesi kampında yer almayan İspanyol futbolcu, takıma hızlı uyum sağladı.
Yıldız oyuncu, beklentilerin altında kalan Sebastian Szymanski'nin yerini fazlasıyla doldurdu.
PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURUYOR
İlk 11'in değişmez isimlerinden olan Asensio, Süper Lig’de şans bulduğu son 4 maçta da skora katkı sağlayarak dikkat çekti.
Son 4 haftadaki Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Kayserispor karşısında ağları havalandıran yıldız oyuncu, Gaziantep FK maçında da asist katkısı sağladı.
Saha içindeki performansının dışında liderliğiyle de dikkat çeken Asensio, teknik direktör Domenico Tedesco'nun vazgeçilmezleri arasında girdi.
"FENERBAHÇE'DE DEVRİM YAPTI"
Asensio'nun bu performansına İspanyol medyası da kayıtsız kalmadı.
AS gazetesi, "Asensio, Fenerbahçe’de devrim yaptı" manşetiyle yıldız oyuncuyu onore etti.
Fenerbahçe'de bu sezon toplamda 12 maçta süre bulan Asensio, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.