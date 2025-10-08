İspanyol basınından Arda Güler analizi

2023 yılından bu yana İspanyol devi Real Madrid'in formasını giyen Arda Güler, İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti'nin görevden ayrılması sonrasında sürelerini artırdı.

İspanya'nın en büyük spor gazetelerinden birisi olan Marca, milli yıldızımızın Xabi Alonso ile yakaladığı yükselişi derinlemesine analiz etti.

MARCA'NIN RAPORU

Arda Güler, artık Xabi Alonso’nun ‘saha içi komutanı’ haline geldi. Başlangıçta onu Tchouameni’nin yanına, oyun kurulumunun temeline kadar geri çeken Alonso; şimdi ise özgürleştirip forvet arkasına yaklaştırdı.

"Xabi benden bir ‘10 numara’ gibi oynamamı istiyor; oyunun içinde çok olmamı, takımı yönlendirmemi ve geliştirmemi söylüyor." - Arda Güler

Futbol İstatistikleri ve Tarihi Kurumu'nun yayınladığı bilgilere göre Arda Güler, LaLiga’da en fazla kilit pas (22) atan ve şutla sonuçlanan en fazla pozisyon (36) hazırlayan yedinci oyuncu konumunda yer alıyor.

ARDA İLE MBAPPE UYUMU

Arda'nın Kylian Mbappe ile özel bir uyumu var.

İkili, Real Madrid’in bu sezon attığı 26 golün 5'ini birlikte üretti.

Arda; Oviedo (0-3), Levante (1-4), Kairat (0-5) galibiyetlerinde ve Atletico’ya karşı alınan 5-2’lik mağlubiyette Mbappe'ye dört asist yaptı.

Fransız yıldız da Arda'ya Real Sociedad karşısındaki 2-1'lik galibiyette gol pası verdi.

DÜNYANIN EN İYİ 21 YAŞ ALTI OYUNCUSU

Öte yandan Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'ne (CIES) göre Arda Güler, iki farklı kategoride dünyanın en iyi 21 yaş altı futbolcusu konumunda yer alıyor.

CIES’in incelediği 50 lig içinde Arda, yüksek baskı altında topu tutma oranı en yüksek (%89) 21 yaş altı oyuncu.

Onun hemen arkasında daha düşük rekabet seviyesinde oynayan iki futbolcu yer alıyor: Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland; %87,5) ve Johan Moreno (Universidad Catolica; %85,7).

İlk 10’da ise daha tanınmış isimler bulunuyor: Warren Zaire-Emery (PSG; %83,8) ve Victor Froholdt (Porto; %83,2).

"ADIM ADIM GELİŞİYOR"

"Arda adım adım gelişiyor. Sadece kalitesiyle değil aynı zamanda pozisyonu anlama şekliyle. Oyuna istikrar, kontrol ve bağlantı getirme biçimiyle de..." - Xabi Alonso

Kısa mesafelerdeki usta top hakimiyeti, Arda'nın bir başka istatistikte daha zirvede yer almasına neden oluyor.

Takım arkadaşını rakip kaleye en çok yaklaştıran pasları veren 21 yaş altı oyuncu o (%0,68, 90 dakikada).

Arda'yı Johan Manzambi (Freiburg; 0,62) ve Nikolaus Wurmbrand (Rapid Wien; 0,57) izliyor.

XABI ALONSO'NUN VAZGEÇİLMEZİ

Eski Fenerbahçeli yıldız, Xabi Alonso’nun Real Madrid’inde her kapıyı açabilen anahtar oyuncuya dönüştü.

Geçen sezon ürettiği 6 gol ve 11 asist, şu ana kadarki en iyi istatistikleriydi ancak bu rakamlar şimdiden geride kalacak gibi görünüyor.