İspanyollar yazdı: Barcelona, Osimhen’i transfer etmek istiyor

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde bonservisini aldığı Victor Osimhen, sergilediği performansla Avrupa devleriyle anılıyor.

Öyle ki Osimhen, ligdeki müthiş performansının yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ne de damga vurmaya başladı.

İSPANYOLLAR, 'BARCELONA TRANSFER ETMEK İSTİYOR' DEDİ

Nijeryalı golcü, Devler Ligi'nde peş peşe attığı gollerle bu alanda sayısını 6'ya çıkardı ve gol krallığı listesinde ilk sıraya oturdu.

Bu kapsamda İspanyol basınından Fichajes, Osimhen'le ilgili ortaya ses getirecek bir iddia attı.

LEWANDOWSKİ SONRASI İÇİN İLK İSİM

Fichajes'a göre Barcelona'nın sezon sonunda transfer etmek istediği isim Osimhen...

Haberde, Katalanların Robert Lewandowski'nin yerine Victor Osimhen'i transfer etmeyi düşündüğü aktarıldı.