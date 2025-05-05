İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu'ndan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

İHA
İstanbulspor Kulübü ve 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede güncel gelişmeler ve Türk futboluna katkı sağlayabilecek projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı.
PLAKET TAKDİM EDİLDİ
Sarıalioğlu ziyarette, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na 1. Lig kulüplerine verdiği destek ve yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek bir plaket takdim etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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