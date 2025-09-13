İstanbulspor, Ümraniyespor'u farklı geçti

1. Lig'in 5. haftasında İstanbulspor, evinde Ümraniyespor'u ağırladı.

Ev sahibi ekip maçtan 4-0 galip ayrıldı.

İstanbulspor'da Mario Krstovski, 19 ve 42. dakikalarda bulduğu gollerle takımını 2-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla bitti.

Florian Loshaj 52. dakikada sahneye çıktı ve farkı 3'e çıkardı.

İstanbulspor'da Vefa Temel, 90+2'de maça noktayı koydu ve ev sahaibi ekip karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

İSTANBULSPOR, İLK KEZ KAZANDI

Ligde 4 beraberliği bulunan İstanbulspor, bu maçla beraber ilk galibiyetini aldı ve 7 puanla maç fazlasıyla 8. sıraya yükseldi. Ümraniyespor ise 4 puanla 16. sırada yer alıyor.

SIRADAKİ MAÇLAR

Gelecek hafta İstanbulspor, Çorum FK'yı ağırlayacakken, Ümraniyespor ise evinde Iğdır FK'yı ağırlayacak.