İstanbulspor'dan Dursun Özbek açıklaması Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, sosyal medya hesabından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek için flaş bir açıklamada bulundu.

ensonhaber.com

Süper Lig'de sezonun bitmesine 4 hafta kala topladığı 16 puanla düşmesi kesinleşen İstanbulspor, çarpıcı bir açıklamaya imza attı.

2022'de uzun yıllar sonrasında Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki İstanbul ekibi, 2 sezonun ardından yeniden 1. Lig'de mücadele edecek.

Lige veda eden sarı-siyahlılar, sosyal medya hesabından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i hedef alan açıklamalar yaptı.

İstanbulspor, Özbek'in TFF seçim kararını eleştirdiği bir yazı paylaştı.

İşte İstanbulspor'un o açıklaması:

"Hatırla Dursun abi"

16.04.2024 tarihli Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı toplantısındaki ifadelerini hatırlıyor musun Dursun Abi?



Bize olan ifadelerini hatırlamıyorsan da; en azından TFF Yönetimine ilişkin, birebir görüşmelerin öncesindeki açıklamalarını unutmamışsındır Abi.



Mevcut TFF Yönetimine "gelmiş geçmiş en kötü federasyon" dediğin günler de üzerinden çok geçmiş değil Abi.

"Bunları hatırlatmak isteriz"

Ama halen bir büyüğümüz olduğun, "Abi" dediğimiz ve temsil ettiğin Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Galatasaray Camiasına duyduğumuz saygıdan ötürü aşağıdaki hususları yeniden hatırlatmak isteriz Dursun Abi.



16.04.2024 tarihli toplantıda "mevcut TFF Yönetimi'nin kesinlikle değişmesi gerektiğini ve bunun en geç Haziran ayı başında yapılacak genel kurul ile yapılmasının zaruri olduğunu" Kulüpler Birliği Vakfı tarafından yapılan sunumda ve Kulübümüzün 23.04.2024 tarihli açıklamasında yer alan detaylar nedeniyle TFF'nin belirlediği temmuz ayının kesinlikle kabul edilemez bir tarih olduğu hususunda, sizin de dahil olduğunuz şekliyle, katılan 16 Kulüp olarak nasıl ortak bir fikre vardığımızı hatırlıyorsundur Dursun Abi.



Söz aldığında "Ben kendisiyle görüşüyorum, merak etmeyin. Seçimi Haziran başına alacaktır" diyerek "İmza vermeyi bu görüşme sonrasına bırakalım" diyen de, "18 Temmuz çok geç bir tarih, en geç haziranın ilk haftası olması gerekli" diyen de sen değil miydin Dursun Abi?



Toplantıya katılan 16 Kulübümüzün temsilcileri önünde "en azından imzayla gitmesin, saygısızlık olmasın, diyalog kapımız açık kalsın" diye bizleri ikna etmeye çalışırken; "merak etmeyin, bu seçim haziran başında yapılacak." dedin diye sözüne itimat ettiğimiz Başkan da sendin Dursun Abi.

"İmza vereceğiz demiştin"

"Eğer seçimi öne almazlarsa biz de imza vereceğiz." diyen de sendin Abi.



Kulüplerimizle yapılan müzakerede, TFF ile yapılacak görüşmeleri yürütecek İstişare Heyetine seçilen ve TFF ile olan toplantıya Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak değil, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının yetkilendirdiği İstişare Heyeti olarak katılacağını söyleyen de sendin Abi.



Vakfımıza yapılan terbiyesizliğe ve alaycı tavra karşı, istişare heyetinin diğer üyeleri olan güzide Kulüplerimizin Başkanları gibi tepki koymak yerine; kameralara "Bu ne güzel soru Serhan" diye cevap vermen doğru oldu mu Dursun Abi ?

"Sana yakıştı mı ?"