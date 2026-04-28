Sergen Yalçın'ın Tiago Djalo'yu kadroya almama nedeni belli oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Samsunspor maçının ardından soyunma odasında sergilediği disiplinsiz davranışlar nedeniyle Tiago Djalo'yu kadro dışı bıraktığı ileri sürüldü.
Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Beşiktaş, rakibiyle golsüz berabere kaldı.
Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligdeki galibiyet hasretini iki maça çıkardı.
Ligde 30. hafta müsabakasında Samsunspor’a deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş, evinde de Fatih Karagümrük engelini geçemedi.
İKİ MAÇTIR KADRODA YOK
Teknik ekibin kararı doğrultusunda Portekizli savunmacı Tiago Djalo maç kadrosuna dahil edilmedi.
Djalo, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Alanyaspor ile oynanan mücadelede de maç kadrosuna alınmamıştı.
DJALO'DAN PAYLAŞIM
Öte yandan Portekizli futbolcu, kararın ardından Instagram'da dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Djalo'nun paylaşımında "Ben iş bitiriciyim. Şikayet etmem, işimi hallederim." ifadeleri yer aldı.
"DJALO'YU KADRO DIŞI BIRAKTI"
Sporx YouTube kanalında Beşiktaş'ı yorumlayan gazeteci Ergin Aslan, Tiago Djalo'nun maç kadrosuna olmama nedenini açıkladı.
Ergin Aslan, "Sergen Yalçın, Samsunspor maçının ardından soyunma odasında sergilediği disiplinsiz davranışlar nedeniyle Tiago Djalo'yu kadro dışı bıraktı." dedi ve Beşiktaş'ta merak edilen durumu duyurdu.
TAKIMDAN AYRILABİLİR
Öte yandan Ergin Aslan, 26 yaşındaki Portekizli defans oyuncusu Tiago Djalo'nun yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılabileceğini söyledi.