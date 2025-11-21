İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gennaro Gattuso: Biz de Türkiye gibi yapabiliriz

İtalya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası play-off turu yarı final eşleşmesinde Kuzey İrlanda'nın rakibi oldu.

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gennaro Gattuso da, play-off turunda Kuzey İrlanda ile eşleşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gattuso, rakiplerinin fiziksel gücüne dikkat çekerek zorlu bir tek maç eleme sistemine gireceklerini belirtti.

"MONTELLA'YLA KONUŞTUM..."

Gattuso, "Kuzey İrlanda kesinlikle bizim hedefimiz. Tek maçlık bir maç yapacağız, fiziksel olarak güçlüler ve ikinci toplarda çok iyi oynuyorlar." şeklinde konuştu.

Deneyimli teknik adam, ayrıca play-off maçının Bergamo'da oynanması gerektiği yönündeki görüşünü de dile getirdi.

Gattuso'nun açıklamalarının en dikkat çekici kısmı, İtalyan Futbol Federasyonu'na yaptığı play-off döneminde ligin ertelenmesi çağrısı oldu.

"PLAY-OFF'TAN ÖNCE TÜRKİYE'DE LİGLERİN DURDURULMASINI İSTEYECEKLERİNİ SÖYLEDİ"

Gattuso bu çağrısında Türkiye'deki olası uygulamayı örnek göstererek, "Montella ile konuştum, bana play-off'tan önce Türkiye'de liglerin durdurulmasını isteyeceklerini söyledi. Umarım bizde de bunu yapabiliriz." dedi.

MONTELLA NE DEMİŞTİ?

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya maçının ardından kulüplerden ricada bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"21, 19 ve 17 yaş altı takımlarımız da başarılı bir dönemden geçiyor. Bu beni mutlu ediyor. Özellikle maça gelirken 21 yaş altı takımımızın galip gelmesi beni çok mutlu etti. Kamptan önce iki oyuncularını almıştım, onlara karşı ne kadar hassas olduğumu herkes biliyor. Şimdi her şeyi sıfırlamamız gerekiyor ve mart ayı için en iyi konsantrasyonumuzla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mart ayında hep birlikte büyük bir hayalin peşinde koşacağız. Belki bir ricada bulanabilirim, mart ayında kulüplerle konuşarak bir maç eksik oynatıp futbolcularımızla birkaç gün fazladan çalışma şansımız olursa, bu konuda herkes katkıda bulunursa çok sevinirim."