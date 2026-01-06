İtalya'da Süper Lig isyanı: Türkler bizi yağmalıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin son yıllarda transfer çalışmalarında İtalya’ya yönelmesi, Serie A’da rahatsızlık yaratmaya başladı.

İtalyan basınının önde gelen gazetelerinden Il Giornale, yeni sayısında Türk kulüplerini hedef alan dikkat çekici bir yazı yayınladı.

Gazetede yer alan yazıda, Türk kulüplerinin ekonomik gücü ve transfer hamleleri sert bir dille eleştirildi.

İTALYA'DAN KULÜPLERİMİZE TRANSFER TEPKİSİ GELDİ

Yine gazetede yer alan analizde, Türk takımlarının ekonomik gücüyle Serie A kulüplerinin önemli oyuncularını hedef alması “tehdit” olarak nitelendirildi.

Haberde özellikle Fenerbahçe’nin Lazio forması giyen Guendouzi ve Milan’dan Nkunku için toplamda 60 milyon euroyu gözden çıkardığı, Galatasaray’ın ise Frattesi ve Napoli’den Neres için nabız yokladığı vurgulandı.

"AMAN ALLAHIM TÜRKLER GELİYOR"

Haberde şu ifadelere yer verildi:

“Aman Allah’ım, Türkler geliyor. Serie A’ya doğru Osmanlı parası adeta sel gibi akıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray, kulüplerimizi yağmalamaya hazırlanıyor.



Fenerbahçe, Guendouzi (Lazio) ve Nkunku’yu (Milan) kadrosuna katmak için 60 milyon euro ayırdı; çalışmalar sürüyor.



Galatasaray ise Frattesi için (Okan Buruk yalanladı) ve Neres için (Napoli’den koparmak için 25 milyon euro gerekiyor) hamle yapmaya hazır.



Bir zamanlar Serie A sahada ve transfer piyasasında hükmederdi; şimdi ise Türk Süper Lig takımlarının bile fetih alanı hâline geldi. Yazıklar olsun bize.”

'TÜRK KULÜPLERİ SAVUNMASIZ BIRAKTI'

Yazıda ayrıca, geçmişte Avrupa futboluna yön veren Serie A’nın bugün ekonomik olarak geride kaldığı, bu nedenle Türk kulüplerinin agresif transfer politikalarının İtalyan ekiplerini savunmasız bıraktığı görüşüne yer verildi.

İtalyan basınındaki bu çıkış, Türkiye’den Serie A’ya uzanan transfer hamlelerinin önümüzdeki dönemde de Avrupa gündeminde kalacağını gösteriyor.