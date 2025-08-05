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İtalyanlar yazdı: Beşiktaş, Mehdi Taremi ile prensip anlaşmasına vardı

Beşiktaş, İnter'in İranlı futbolcusu Mehdi Taremi ile prensip anlaşmasına vardı. Transferdeki tek pürüz Inter'in oyuncuyu kiralık olarak göndermeye sıcak bakmaması.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 05.08.2025 15:00
İtalyanlar yazdı: Beşiktaş, Mehdi Taremi ile prensip anlaşmasına vardı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, ileri hattı güçlendirmek için transferde gaza basıyor.

Avrupa Ligi'ne veda sonrası camiada yüksek seslerin yükseldiği Beşiktaş Inter'in yıldız golcüsü Mehdi Taremi için harekete geçti.

İTALYANLAR ANLAŞMA TAMAM DEDİ 

Tuttosport'un haberine göre; Serdal Adalı yönetimi, son Şampiyonlar Ligi finalisti İnter'in İranlı golcüsü Mehdi Taremi ile prensip anlaşmasına vardı.

Haberde Inter'in Taremi'yi kadroda düşünmediği ve oyuncunun kontratının 2 yıl daha devam etmesine rağmen yol ayrılığına sıcak bakıldığı kaydedildi.

TEK PÜRÜZ KALDI 

Transferdeki tek pürüz; Inter'in, Beşiktaş'ın önerdiği kiralık formülüne sıcak bakmaması olarak ifade edildi.

2024/25 sezonunda 43 maçta 1887 dakika süre alan Mehdi Taremi, 3 gol, 9 asist kaydetti. 33 yaşındaki santrfor, 1 mücadelede sarı kart gördü.

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