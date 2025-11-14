İtalyanlar yazdı: Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu erecek olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin geleceği merak konusu.

İtalya basınında yer alan haberlere göre, 32 yaşındaki golcü oyuncunun talipleri çıkmaya başladı.

İTALYANLAR TRANSFER İDDİASINI YAZDI

Corriere dello Sport'un haberinde, Icardi için şu ana kadar NEOM SC ve AC Milan'ın teklifleri olduğu gündeme gelse de asıl önemli olan, eski eşi Wanda Nara ile boşandıktan sonra kızlarına olan özlemi...

Kızlarının Wanda Nara ile Buenos Aires'te kalması nedeniyle onları çok nadiren gören ve psikolojik olarak bunun zorluğunu yaşayan Icardi, ülkesi Arjantin'e veya ülkesine yakın bir kulübe gitmek isteyebilir.

MENAJERİNDEN BİLGİ ALDILAR

Bu bilgiyi alan Arjantin kulübü Estudiantes La Plata'nın Başkanı Juan Sebastian Veron, Icardi'nin talepleriyle ilgili menajerinden bilgi istedi.

Ayrıca Meksika kulübü Club America da Icardi'nin durumuyla ilgili bilgi istedi ancak sonrasında herhangi bir gelişme yaşanmadı.

CHINA SUAREZ DE İSTİYOR

Öte yandan geçtiğimiz günlerde çıkan bir başka haberde ise Mauro Icardi'nin kız arkadaşı olan China Suarez'in, Arjantinli golcüden ayrılmasını istediği iddia edilmişti.

China'nın İstanbul'da mutsuz olduğu, hem ailesine yakın olmak hem de profesyonel iş hayatı için İtalya'da yaşamak istediği ve bu yüzden Icardi'den başka bir kulübe transfer olmasını istediği yazılmıştı.

Bu sezon 15 resmi maçta oynayan Mauro Icardi, ligde 11 maçta 6 gol atarken Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 maçta fileleri havalandıramadı.