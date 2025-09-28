İzleyenleri büyüledi: Trabzonspor'da Paul Onuachu'dan inanılmaz gol

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya geldi.

Nefes kesen müsabaka bordo-mavili ekibin 4-3'lük galibiyeti ile sona erdi.

ONACHU'DAN İNANILMAZ GOL

Maçın 35. dakikasında Wagner Pina'nın yaptığı ortada, penaltı noktası yakınından sırtı kaleye dönük bir vuruş yapan Onuachu, vole vuruşuyla topu kaleci Ivo Grbic’in sağından ağlara gönderdi.

"İÇGÜDÜSEL OLARAK YAPTIĞIM BİR VURUŞTU"

Maçın ardından attığı gol hakkında konuşan golcü, "Konyaspor’a attığım gol biraz daha iyiydi diyebilirim.

Golü anlatmam gerekirse, içgüdüsel olarak yaptığım bir vuruştu." dedi.

"BEN ATAMAZDIM"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise Onuachu'nun golü ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

Benim atabileceğim bir gol değildi, inanılmaz iyi bir gol attı. Paul bu tip golleri daha fazla atmalı. Daha iyi durumda olmalı

(Görüntüler BeIN Sports’tan alınmıştır.)