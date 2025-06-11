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Haber Merkezi

İngiltere Premier Lig takımı Tottenham ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan James Maddison'dan çok konuşulan bir paylaşım geldi.

İngiliz oyuncu, sırtına Galatasaray formasını geçirerek bir video çekti.

FORMAYI GİYDİ

Paylaşımda dikkat çeken detay ise, formanın arkasında sarı-kırmızılı takıma veda eden Belçikalı yıldız Dries Mertens’e ait 10 numaranın yer alması oldu.

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan fotoğraf, sosyal medyada gündem haline geldi.

PİYASA DEĞERİ 42 MİLYON EURO

42 milyon euro piyasa değerine sahip olan 28 yaşındaki İngiliz on numara, bu sezon Tottenham'da 45 maça çıktı.

Yıldız futbolcu, bu müsabakalarda 12 gol attı ve 11 asist üretti.