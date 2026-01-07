Jayden Oosterwolde'ye İtalya'dan talip var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'ye sol bek olarak transfer edilen ardından sol stoper pozisyonunun vazgeçilmezi olan Jayden Oosterwolde, performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini üzerine çekmeyi başarmıştı.

Bu kapsamda İtalya Serie A temsilcisi Roma, savunma hattında yaşanan ciddi sıkıntıların ardından transfer çalışmalarını hızlandırdı.

ROMA İLK TEMASI KURDU

Sarı-kırmızılı kulübün, Fenerbahçe’nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde için ilk temasları kurduğu öğrenildi.

İtalyan basınından dünyaca ünlü gazeteci Matteo Moretto’nun aktardığına göre, Oosterwolde, teknik ekibin dikkatini çekmiş durumda.

DÜNYACA ÜNLÜ GAZETECİ DUYURDU

2001 doğumlu oyuncu için Roma Sportif Direktörü Massara’nın bu günlerde ilk görüşmeleri başlattığı ifade ediliyor.

Hem stoper hem de sol bekte görev yapabilen Hollandalı futbolcu, çok yönlü yapısıyla öne çıkıyor.

FENERBAHÇE'YE İTALYA'DAN GELMİŞTİ

Twente altyapısından yetişen Oosterwolde, 2023 yılında Parma’dan 6 milyon euro bedelle Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.

Sarı-lacivertli formayla şimdiye kadar 87 maça çıkan 24 yaşındaki savunmacı, bu süreçte 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.