Jeremain Lens'ten çılgın sözler: Türkiye'nin en büyük derbisi...

Fransa 3. Lig ekiplerinden FC Versailles'te oynayan Jeremain Lens, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.
Hollandalı oyuncu, hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'de forma giydiği dönemleri anlattı.
Sports Digitale'ye konuşan Lens şunları söyledi:
"En büyük derbi Fenerbahçe - Beşiktaş"
"Fenerbahçe’deyken Beşiktaş’a, Beşiktaş’tayken de Fenerbahçe’ye karşı oynadım. İki takımın arasında oynanan maçlar çok büyük öneme sahne oluyor. Bir tanesini seçmem gerekirse; ikisini de birbirinden ayırt edemem. Bana göre Türkiye’nin en büyük derbisi; Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi."
"Berabere bitecek"
Dev maç için yorumunu da yapan oyuncu; "Bu sezon iki takımın da birkaç maçını izleme fırsatı buldum. Bana göre derbi berabere bitecek." sözlerini sarfetti.
"Fenerbahçe’de oynadığım dönemde; Beşiktaş’a karşı deplasmanda frikik golu atmıştım fakat hakem düdüğünü çalmadığını söyledi ve golü iptal etti. O gol aklımdan hiç çıkmıyor. Beşiktaş’tayken de iç sahada Fenerbahçe’ye karşı bir maç oynamıştık. İlk yarı 3-0 bitmişti fakat maç sonunda Fenerbahçe 3-3’le Vodafone Park’tan ayrıldı. O günü de hiç unutamam."
"Beşiktaş taraftarını tercih ederim"
; "Fenerbahçe’de çok fantastik bir sezon geçirdim fakat oynarken stadyum her zaman dolu değildi. Beşiktaş’ta oynarken Vodafone Park her zaman doluyordu. İyisiyle kötüsüyle çılgın bir taraftar kitlesi vardı. Beşiktaş için yaşıyorlardı. Birisini diğerinden ayırt etmek zor fakat Beşiktaş taraftarını tercih ederdim."