Jeremain Lens'ten çılgın sözler: Türkiye'nin en büyük derbisi... Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ile Beşiktaş'ta forma giyen Jeremain Lens, dev derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

Fransa 3. Lig ekiplerinden FC Versailles'te oynayan Jeremain Lens, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Hollandalı oyuncu, hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'de forma giydiği dönemleri anlattı.

Sports Digitale'ye konuşan Lens şunları söyledi:

"En büyük derbi Fenerbahçe - Beşiktaş"

"Fenerbahçe’deyken Beşiktaş’a, Beşiktaş’tayken de Fenerbahçe’ye karşı oynadım. İki takımın arasında oynanan maçlar çok büyük öneme sahne oluyor. Bir tanesini seçmem gerekirse; ikisini de birbirinden ayırt edemem. Bana göre Türkiye’nin en büyük derbisi; Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi."

"Berabere bitecek"

Dev maç için yorumunu da yapan oyuncu; "Bu sezon iki takımın da birkaç maçını izleme fırsatı buldum. Bana göre derbi berabere bitecek." sözlerini sarfetti.

"Fenerbahçe’de oynadığım dönemde; Beşiktaş’a karşı deplasmanda frikik golu atmıştım fakat hakem düdüğünü çalmadığını söyledi ve golü iptal etti. O gol aklımdan hiç çıkmıyor. Beşiktaş’tayken de iç sahada Fenerbahçe’ye karşı bir maç oynamıştık. İlk yarı 3-0 bitmişti fakat maç sonunda Fenerbahçe 3-3’le Vodafone Park’tan ayrıldı. O günü de hiç unutamam."

"Beşiktaş taraftarını tercih ederim"