Jhon Duran, ilk derbisinde ağları sarstı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, derbide Beşiktaş ile karşılaştı.

Fenerbahçe, rakibini 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2'lik skorla yendi.

Sarı-lacivertlilerde Jhon Duran da süre aldı.

Ligde ilk haftalarda Göztepe ve Kocaelispor maçlarına 11’de başlayan Duran, sonrasında sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan uzak kaldı.

21 yaşındaki forvet tedavisinin tamamlanmasının ardından 23 Ekim’de oynanan Stuttgart müsabakasının 87. dakikasında oyuna girerken, bugün de derbide forma giydi.

Jhon Duran, Beşiktaş karşısında 66. dakikada forma şansı buldu.

İLK DERBİSİNDE GOLÜNÜ ATTI

Derbide 83. dakikada rakip ceza sahasında Emirhan’a yaptığı presle topu kazanan Jhon Duran, yaptığı vuruşla takımının 3. golünü atarak galibiyeti getiren isim oldu.

Bu gol aynı zamanda Kolombiyalı forvetin ligdeki ilk golü oldu.

Duran, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de Feyenoord karşı 1 gol atmıştı.

"ÇOK GÜZEL GOL ATTIM"

Jhon Duran, Beşiktaş derbisinin ardından konuştu.

Beşiktaş'a karşı 3-2'lik galibiyette son golü atan Duran, maçın ardından, "Önce topu kaybettim, sonra geri kazandım. Çok güzel gol attım. Mutluyum galibiyet için ve gol attığım için. Gurur duyuyorum. Çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"YÜZDE YÜZÜMDEYİM"

Sözlerine devam eden Duran, sakatlığı ve geri dönüşüyle ilgili gelen sorunun ardından, "Çalışmalarımı sürdürüyorum. Oynayıp oynamamam hocamın kararı. Kendimi iyi hissediyorum. Yüzde yüzümdeyim. Hoca kim iyiyse onu oynatacak. Ancak, en önemlisi takımın kazanması." diye konuştu.