Jhon Duran, Noel izninde görüntülendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Kupası'nda oynanan derbide Beşiktaş'ı ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Alınan yenilginin ardından sarı-lacivertli ekipte Jhon Duran ve Ederson'a verilen Noel izni tartışma konusu oldu.

NOEL İZNİ VERİLDİ: ELEŞTİRİLER BERABERİNDE GELDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ise maçtan sonra yaptığı açıklamada, konuya açıklık getirdi.

Tedesco, "Güney Amerikalı oyuncular için Noel çok önemlidir. Bunu bana sordular. Jhon Duran uzun bir sakatlıktan çıkmıştı ve sakatlığın ardından özverili şekilde oynadı. Ederson da sakatlığının ardından ağrısı olmasına rağmen 3 önemli maçta oynadı. Ben de kulüple birlikte böyle bir karar aldım ve Noel'de evlerinde aileleriyle olma fırsatını verdim." ifadelerini kullandı.

Ancak alınan mağlubiyet sonrası eleştiriler devam etti.

PARTİLERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Sosyal medyada çok sayıda futbolsever tarafından 'Diğer oyunculara neden Noel izni verilmedi?' ve 'Diğer futbolcular Noel kutlamıyor galiba' yorumları yapıldı.

Yaşananlar sonrası ise Noel izninde olan Jhon Duran, ülkesi Kolombiya'ya gitti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Duran'ın bir mekanda eğlendiği görüldü.

Keyfi yerinde olan Duran'ın işte o anları...