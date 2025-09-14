Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri endişelendiren paylaşım

Fenerbahçe’nin bu sezonki en flaş transferlerinden biri Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’dan kiralanan Jhon Duran olmuştu.

Kolombiyalı oyuncu Fenerbahçe’nin Feyenoord ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sakatlanmıştı.

Sarı lacivertli oyuncunun, Trabzonspor maçı öncesi yaptığı paylaşım taraftarı endişelendirdi.

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

İspanya'ya giden ve orada tedavi olan Duran'ın, iki koltuk değneğiyle paylaştığı fotoğraf herkesi şaşırttı.

Duran kısa süre içinde fotoğrafı silerken bu görüntü sosyal medyada oldukça konuşuldu.

İşte o paylaşım...