Jhon Duran'dan transfer itirafı geldi

Fenerbahçe'nin kiralık sözleşmesini feshettiği Jhon Duran, Zenit'e transfer oldu.

Zenit, Al Nassr'dan 22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı.

Transfer süreciyle ilgili konuşan Jhon Duran dikkat çeken ifadeler kullandı.

VATANDAŞIYLA KONUŞTUKTAN SONRA TERCİHİ ZENİT OLDU

Duran, Zenit'e transfer olma nedeniyle ilgili, “Farklı seçeneklerim vardı ama kulüp temsilcileri ve Wilmar Barrios (Zenit'in Kolombiyalı orta saha oyuncusu) ile görüştükten sonra Zenit’e transfer olmaya karar verdim” şeklinde konuştu.

Genç futbolcu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bana Zenit’in hedeflerini anlattılar. O kadar etkilendim ki kariyerime burada devam etmek istedim. Kendim ve ailem için en iyi yolu seçmeye çalışıyorum. Zenit’te başarılı ve mutlu olacağıma inanıyorum.”

"ÇOK GOL ATMAK İSTİYORUM"

Zenit’teki hedefleri sorulan Jhon Duran, “Her futbolcu gibi ben de her zaman bir numara olmak için çabalıyorum. Takımı şampiyonluğa ve diğer kupalara taşımak için elimden geleni yapacağım. Çok gol atmak ve takımın gelişmesine katkı sağlamak istiyorum” dedi.

Öte yandan Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla sezonun ilk yarısında 21 maçta görev aldı. Kolombiyalı oyuncu bu süreçte 5 gol atarken 3 asistlik katkı sağladı.