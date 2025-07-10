Jhon Duran'ın Menajeri: Bize anlatılan projeye inandık

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ve Jhon Duran’ın Menajeri Jonathan Herrera, Fenerbahçe Televizyonu’nda yayınlanan Güncel Programına konuk oldu.

Jhon Duran’ın Fenerbahçe’ye transfer süreci ve hedeflerinin anlatıldığı programda, Futbol Direktörü Devin Özek, Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamaları hakkında da açıklamalarda bulundu.

"HEP POZİTİF DUYGULARA SAHİPTİM"

Jhon Duran’ın transfer sürecini anlatarak sözlerine başlayan Futbol Direktörü Devin Özek, şunları dedi:

Bu transferle ilgili en başından beri hep pozitif duygulara sahiptim. En başında zor gözüktüğü anlarda bile hep pozitiftim. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, çok üst düzey bir teknik direktörümüz ve projelerimiz var. Ben ve kulüp profesyonelleri bu transferin olacağını biliyor ve hissediyorduk. Kolombiya’ya gittik ailesi ve oyuncuyla vakit geçirdik ondan sonra ise transfer gerçekleşti.

"KENDİSİ ÇOK ÖNEMLİ VE İYİ BİR FUTBOLCU"

Jhon Duran’ın takım kimyasındaki yerine de dikkat çeken Futbol Direktörü, şu şekilde konuştu:

Kendisi çok önemli ve iyi bir futbolcu. Bizim yaptığımız analizlerde de takımımızda onun olması gerektiğini düşündük. Çünkü bizler takımımıza aç ve dinamik oyuncular katmak istiyoruz. Kendisi de tam bu şekilde bir futbolcu. İhtiyacımız olan şey farklı bölgelerde takımı geliştirmek ve iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Buradaki önceliğimiz sayısaldan ziyade kalitemizi artırmak. Takımı geliştirmek için de elimizden geleni yapıyoruz.

"MOURINHO GİBİ BİR İSMİN OLMASI BÜYÜK BİR ETKEN OLDU"

Programa online katılan Jhon Duran’ın Menajeri Jonathan Herrera ise, şunları dedi:

Bütün bu süreç içerisinde Başkan Ali Koç’a, Futbol Direktörü Devin Özek ve Avukat Berke Çelebi’ye teşekkür ediyorum. Açıkçası kulüple görüştüğümüz andan itibaren bize aktarılan proje ilgimizi çekti. Devin Bey, bize projelerini anlattı ve anlatmış olduğu felsefeye bizi inandırdı. Oyuncumuz için en iyi seçeneğin bu olacağını düşündük. Aynı zamanda Jose Mourinho gibi bir ismin olması büyük bir etken oldu. Hem çok tecrübeli hem de kazanma alışkanlığı olan bir teknik direktör. Genç oyuncuların gelişimi için de çok önemli bir isim, Jhon Duran da genç bir futbolcu olduğu için onun gelişimi için çok önemli olacağını düşündük.

"BİZE GELEN PEK ÇOK TEKLİF VARDI"

Jhon Duran’a gelen tekliflere değinen Jonathan Herrera, şu şekilde konuştu:

Bize gelen pek çok teklif vardı. Premier Lig, Seria A ve İspanya La Liga ama burada bize anlatılan projeye inandık. Başkan Ali Koç ve Futbol Direktörü Devin Bey, bize bu kulübün hedeflerinin olduğunu anlattılar. Duran da hedefleri ve kazanma isteği olan, başarı elde etmek isteyen bir futbolcu. Bu anlamda kulüple bizim hedeflerimizin uyuştuğunu düşünüyorum. Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük kulübü. Türkiye Ligi çok çekişmeli bir lig ve aynı zamanda Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemeleri de oynayacak. Jhon da her zaman Avrupa’da en üst seviyelerde oynamayı isteyen bir futbolcu.

"TAKIMA KATILMAK İÇİN SABIRSIZLANIYOR"

Son olarak transferin hikâyesine ve hedeflere de parantez açan Jonathan Herrera, şu açıklamayı yaptı: