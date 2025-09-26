Joao Pereira: 3 puanı kaçırdık

Süper Lig'in 7. haftasında evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"3 PUANI KAÇIRDIK"

3 puanı kaçırdıklarını belirten Pereira, şu ifadeleri kullandı:

Daha iyi bir maç olabilirdi çünkü gerçekten çok iyi oynadık. Birçok gol pozisyonuna girdik, gol atabilirdik. Oyuncular her şeyini verdi ve her şeyi yaptılar. Şunu gözden kaçırmayalım. Son şampiyona karşı oynadık, Türkiye'nin en iyi takımlarından biri. Oyuncularım gerçekten harika bir performans sergiledi. Galatasaray bize karşı zaman geçirerek oynamaya başladı son dakikalarda. Uğurcan, benim eski takım arkadaşım, zaman geçirdi son dakikalarda. Biz orada oynamaya devam ettik ama maalesef gol çıkaramadık oradan. Aynen bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Çok iyi performans sergiledik. Bu şekilde devam etmeliyiz. 3 puanı kaçırdık.