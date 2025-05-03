Joao Pereira: Bundan sonraki deplasman maçımızda 3 puan almak için oynayacağız’

İHA

Süper Lig’in 34. haftasında Alanyaspor evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira açıklamalarda bulundu.

"YİNE İYİ BAŞLADIĞIMIZ BİR MAÇ OLDU DİYEBİLİRİM"

Pereira, şu şekilde konuştu:

Yine iyi başladığımız bir maç oldu diyebilirim. Aynı şekilde Samsunspor ve Trabzonspor’a karşı da maça iyi başlamıştık ama burada iyi başladık ve sonuç olarak oyunumuzun karşılığında golü de bulduk. İlk yarının bitimine doğru ikinci golü bulup devre arasına 2-0 girebilirdik. O zamana kadar da iyi oynadığımızı düşünüyorum. Daha sonra ikinci yarının başlarında Kayserisporlu oyuncunun ceza sahası dışından çok iyi bir şutu vardı. O şuta yapılacak çok bir şey olmuyor maalesef ve orada golü buldular. Biz tabii ki galibiyet için daha sonra birçok pozisyona girdik. Sahamızda içeride kazanmanın öneminin farkındayız. Daha sonra maçın sonlarına doğru yine birçok pozisyon oluşturduk. Çok tehlikeli pozisyonlara girdik. Cordoba’nın bir pozisyonu vardı daha sonra. Aklıma gelenlerden söylüyorum. Lima’nın bir kafa vuruşu çok tehlikeli olan pozisyonlardan. Daha sonra maçın son dakikalarına doğru Kayseri’nin sadece bir geçiş pozisyonu var. Onun haricinde genelde defans yaptılar.

"SADECE EKSİK OLAN GOLDÜ"

Genel olarak takım oyunundan ve oyuncuların performansından memnun olduğunu ifade eden Pereira, şu açıklamada bulundu: