Joao Pereira: Üç puana yaklaştık ancak maalesef kazanamadık

Süper Lig’in 6. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"GELECEĞE ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR"

Takımının ilk yarıdaki oyunundan memnun olmadığını söyleyerek sözlerine başlayan Pereira, şu ifadeleri kullandı:

İlk yarı Başakşehir bizden daha üstün oynadı. İkinci yarıda ise gece ve gündüz kadar net farklar vardı. Ufak düzeltmelerle ikinci devre daha üstün oynadık. İlk yarıya 1-0 geride girmeyi hak ettik. İkinci yarı ise maçı kazanmayı hak ettik. Attığımız golün yanı sıra 4 net pozisyonumuz vardı. Üç puan kazanabilirdik ancak maalesef kazanamadık. Son 1 haftada üçüncü maçımızı oynadık. Oyuncularım buna rağmen iyi iş çıkardılar. Herkes çok iyi çalışıyor. Bu mantalitede devam etmemiz ve geleceğe odaklanmamız gerekiyor.