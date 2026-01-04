Joey Veerman’dan Fenerbahçe İtirafı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ara transfer döneminde Fenerbahçe ile adı sıkça anılan PSV’li Joey Veerman, sarı-lacivertli kulübe transferinin neden son anda iptal olduğunu açıkladı. Hollandalı orta saha, görüşmeleri sonlandırma kararını kendisinin aldığını söyledi.

"GÖRÜŞMELERİ SONLANDIRMAYA BEN KARAR VERDİM"

ESPN Hollanda ve Voetbal’a açıklamalarda bulunan Joey Veerman, Fenerbahçe transferinin iptal sürecine ilişkin net ifadeler kullandı. Deneyimli futbolcu, “Bazı nedenler vardı. Sonuçta görüşmelere devam etmemeye ben karar verdim” diyerek sürecin kendi tercihiyle sona erdiğini vurguladı.

"RESMİ BİR ANLAŞMA YOKTU"

Transferde anlaşma sağlanıp sağlanmadığı sorusuna da değinen Veerman, ortada imzalanmış bir sözleşme bulunmadığını belirtti. Hollandalı oyuncu, "Bir kontrat imzalanmadığı sürece resmi bir anlaşmadan söz edilemez. Böyle bir imza da atılmamıştı" ifadelerini kullandı.

"BAZI ŞEYLER OLDU, BAZILARI OLMADI"

Transfer sürecinin yaklaşık iki buçuk hafta sürdüğünü aktaran Veerman, bu süre zarfında beklenen gelişmelerin tam olarak yaşanmadığını dile getirdi. “Bu süreçte bazı şeyler gerçekleşti, bazıları ise gerçekleşmedi. Detayları kendime saklıyorum” sözleriyle perde arkasına girmedi.

BRENTFORD SÜRECİYLE KIYASLADI

Daha önce gündeme gelen Brentford transferine de değinen 27 yaşındaki futbolcu, iki durumun farklı olduğunu belirterek, “Brentford’da PSV anlaşmayı onaylamamıştı. Bu kez ise transferden vazgeçme kararı tamamen bana aitti” dedi.

KARİYER HEDEFİ: İTALYA YA DA İSPANYA

Geleceğe yönelik planlarını da paylaşan Veerman, kariyerine farklı bir ligde devam etmeye sıcak baktığını söyledi. Hollandalı orta saha, “İtalya ya da İspanya güzel olurdu. Duyduklarıma göre bana uygun ligler” değerlendirmesinde bulundu.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon PSV formasıyla 23 maça çıkan Joey Veerman, 8 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek takımının en önemli isimlerinden biri oldu. Piyasa değeri 27 milyon euro olan oyuncu, Avrupa kulüplerinin radarında yer almaya devam ediyor.