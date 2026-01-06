Jonjo Shelvey: Türkiye'de bağımlı hale geldim, Arda Turan tam bir deliydi

Ülkemizde bir dönem Rizespor ve Eyüpspor formaları giyen İngiliz futbolcu Jonjo Shelvey, katıldığı bir YouTube programında Türkiye'deki günleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Shelvey, Rizespor'da forma giydiği dönem uyku haplarına bağımlı hale geldiğini söyledi.

Rizespor'da oynarken çok yalnızlık çektiğini de sözlerine ekleyen Shelvey, daha sonra Eyüpspor günlerinden bahsetti.

"UYKU HAPLARINA BAĞIMLI OLDUM"

Eyüpspor'da 4 ay maaş alamadığı günlerin olduğunu aktaran İngiliz oyuncu, daha sonra Arda Turan'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Eyüpspor dönemini anlatan Shelvey, Arda Turan'ın tam bir deli olduğunu söyledi.

Shelvey, "Arda Turan, deliydi. Bildiğin manyak. Ofisine girerdim, 'John, seni seviyorum, seni seviyorum' derdi. 'Bana viski var mı?' derdi. Çünkü viskiye abanıyordu. Orada ayaklar masada… antrenman sonrası puro ve viski. Delilik. İngiltere'de böyle bir şey hiç görmemiştim. Ama dürüst olayım, ben oraya aslında çok iyi bir kontrat verdikleri için gittim." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE GEÇİRDİĞİM 18 AY HAYATIMIN EN ZOR DÖNEMİYDİ"

Jonjo Shelvey'nin diğer açıklamaları şu şekilde:

Türkiye'ye gittiğimde 18 ay tek başıma yaşadım. Hayatımın en zor dönemiydi. Uyku haplarına bağımlı oldum. Antrenmandan eve gelirdim, zaman geçmiyordu. Şehir Müslüman ağırlıklıydı, üç restoran vardı. Çocuklar İngilizce pek konuşmuyordu. Eve gelirdim, dört duvara bakardım, zaman geçirmek için üç-dört tane uyku hapı içip bayılırdım. Ertesi sabah idmana. Sadece zaman geçsin diye. Sonra bağımlılığa döndü. Sonra İstanbul'a taşındım, İstanbul daha canlıydı. Dışarı çıkabiliyordun ama yine tek başımaydım. Ben tek başıma dışarı çıkan biri değilim, yalnızlıktan nefret ederim. 'Bu böyle devam ederse ya içkiye sararım ya haplara' dedim. İçki futbolcu için iyi değil. O yüzden içki yerine haplara devam ettim; 'en azından kilo almam' diye. İdmana saat 1 gibi gelirdim. 3 gibi yemek yerdim, o son öğün olurdu. Sonra 3-4 hap alırdım. Gece 12 gibi uyanırdım, 3-4 tane daha alırdım. Sonra sabah idmana. Açıkçası çocuklarımla ilişkimi mahvetti. Zihnen yok gibiydim. Sanırım bunu ilk kez anlatıyorum. Şanslıydım, eşim çok iyi bir kadın; resmen beni silkeledi. Çok zordu. Çok yalnızdım. O yüzden zaman geçirmek için hap içiyordum.

"4 AY MAAŞ ALAMADIM"

Eyüpspor'da 4 ay maaş alamadım. Türkiye'de böyle şeyler olur ya… Sonra ödemeyi iki parça yapalım dediler. İlk parçayı nakit vermeye kalktılar ama 4 ay gecikmişti. 'Bu kadar parayı nakit alıp İngiltere'ye nasıl götüreyim?' dedim. Sonra ikinci ödeme zamanı geldi, gelmedi. Sorumlu adama mesaj attım: 'Ödeme ne zaman?' 'Gelecek hafta' dedi. Tamam. Gelecek hafta geldi, yine ödeme yok. Yine bahane. En sonunda 'Bana borcunuzun yarısını verin, ben İngiltere'ye dönüyorum. Sözleşmeyi feshedelim' dedim. Çünkü ailemden uzağım, iş yapıyorum ama sen bana para ödemiyorsun. Bu bir kontrat. Fesihte anlaştık. Kasım sonu/Aralık başı gibi döndüm. Noel'i eşim ve çocuklarla geçirdim. Hapları bıraktım.

"YERLİ OYUNCULARA ÖDEME YAPIYORLAR ÇÜNKÜ MAAŞLARI DAHA DÜŞÜK"