Jose Mourinho, Benfica'ya imza atmaya Ferrari'siyle geldi

Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcı Jose Mourinho'yla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Öyle ki Portekizli teknik adam, Şampiyonlar Ligi Play-Off mücadelesinde Fenerbahçe'nin başındayken Benfica'ya elenmişti.

Mourinho, alınan başarısız sonucun ardından kovulmuştu.

Mourinho'nun ardından Fenerbahçe teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'yu getirirken bu sefer de görenleri şaşırtan bir gelişme yaşandı.

İMZA ATMAYA FERRARİ'YLE GİTTİ

Buna göre Jose Mourinho'nun Benfica'nın başına geçeceği öğrenildi.

Hem Mourinho cephesi hem de Benfica cephesi görüşmeyi doğrularken artık işin sadece imzaya kaldığı aktarıldı.

Ve Mourinho, imza için Benfica'nın tesislerine geldi...

Mourinho'nun Benfica tesislerine Ferrari ile giriş yaptığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İşte o görüntüler...

"BENFICA'YA EVET DEDİM"

Öte yandan Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra boşta olan Mourinho, görüşmeler için Lizbon'a gelmişti.

Basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşan 62 yaşındaki teknik adam, "Benfica bana bu görevle ilgilenip ilgilenmediğimi sordu, ben de 'Evet' dedim. Görüşmekten memnun olacağımı söyledim. Benfica'ya 'Hayır' diyen bir teknik direktör oldu mu? Ben değilim." ifadelerini kullanmıştı.

HAYATIN GARİP BİR TESADÜFÜ

Mourinho, Benfica'ya dönüşün "kariyer kutlaması" olmadığını vurgulayarak, "Bu bir eve dönüş değil, kariyerimin doğal bir adımı. Benfica'ya dönersem bu, çalışmaya ve kazanmaya odaklı bir süreç olacak." demişti.

Mourinho, Benfica'ya imza atmadan önce sarı-lacivertli takımla ilgili de ilk kez konuştu.

"Fenerbahçe'deyken seni eleyen Benfica'ya gitmek üzeresin." hatırlatması üzerine konuşan Jose Mourinho, "Hayatın garip bir tesadüfü." ifadelerini kullanmıştı.

TAZMİNATÖR MOURINHO

Mourinho, çalıştırdığı takımlarda kovulduktan sonra aldığı yüksek tazminatlarla dünya futbolunda öne çıkmış bir isim.

Peki, Mourinho geçmişte hangi kulüpten ne kadar tazminat aldı?

Chelsea (2007): Mourinho, ilk döneminde çalıştırdığı Chelsea’den 2007 yılında ayrılırken kulüpten 18 milyon sterlin tazminat aldı.

Real Madrid (2013): İspanya’nın dev kulübü Real Madrid’den ayrıldığı dönemde 17 milyon sterlin tazminat kazandı.

Chelsea (2015): Chelsea’deki ikinci döneminde de beklenen başarıyı yakalayamayınca 2015’te yollar ayrıldı ve bu kez 12.5 milyon sterlin tazminat aldı.

Manchester United (2018): Mourinho'nun Premier Lig'deki Manchester United serüveni de inişli çıkışlı geçti. 2018 yılında görevden alındığında 17 milyon sterlin tazminat kazandı.

Tottenham (2021): İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’da geçirdiği süre zarfında büyük başarı elde edemeyen Mourinho, 2021 yılında Tottenham’dan ayrılırken kulüpten 18 milyon sterlin tazminat aldı.

Roma (2023): İtalya Serie A ekibi Roma'yı çalıştıran deneyimli teknik adam, takımı iki kez Avrupa kupaları finaline taşıdı ve UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Ancak, 2023’ün Ocak ayında Roma ile yollarını ayıran Mourinho’ya bu kez 3 milyon sterlin tazminat ödendi.

Fenerbahçe (2025): Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Mourinho, sarı-lacivertlerde hiçbir kupa kazanamadı. Portekizli çalıştırıcı en son ise Fenerbahçe'yle Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Mourinho, sarı-lacivertlilerden ise yaklaşık 15 milyon euroluk bir tazminat alacak.