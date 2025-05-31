Jose Mourinho: Bu sezon hayal kırıklığı oldu

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Süper Lig'de sezonun son maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Konyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertli takımın gollerini İrfan Can Kahveci ve Youssef En-Nesyri kaydederken Fenerbahçe sezonu galibiyetle tamamladı.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"HAYAL KIRIKLIĞI OLDU"

Mourinho açıklamasında, şunları dedi:

Ligi ikinci bitirdik. Hedefimiz bu değildi. Şampiyonluk yarışından koptuğumuz ana kadar iyi bir hissiyattaydım ama sonrasında takımın odağını sağlamak zordu. İlk yarıda da bunu görebiliyordunuz. Zorlu bir durumdu bizler için. Aylarca ligde iyi mücadele sergilediğimiz düşünüyorum. Bazı dönemlerde garip şeyler olduğunu hissettik. Avrupa Ligi'nde de önemli işler yapmaya yaklaşmıştık. Harika bir iş çıkarmaya çok yaklaşmıştık. Genel olarak bizim için bu sezon hayal kırıklığı oldu.

"KİBAR OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maçların ardından yaptığı açıklamalarla ilgili soruya şu yanıtı verdi: