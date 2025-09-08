Jose Mourinho, Fenerbahçe'yi takibi bıraktı

Fenerbahçe ile ayrılık süreci yaşayan Jose Mourinho'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Portekizli teknik adam, Instagram hesabından Fenerbahçe'yi takipten çıktı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Mourinho ile yolların ayrıldığını resmen açıklamıştı.

Ayrılığın ardından kulüp başkanı Ali Koç, Portekizli çalıştırıcıyla neden vedalaştıklarını kamuoyuna duyurmuştu.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Ali Koç, dün yaptığı açıklamada, Mourinho'nun oyun anlayışına vurgu yaparak Türkiye'de daha baskın bir futbol istediklerini, bu nedenle de ayrılık kararı aldıklarını belirtmişti.

Koç açıklamasında, şu ifadeleri kullanmıştı:

Jose Mourinho'yu neden gönderdik? İlk kez açıklıyorum. Acı bir ayrılık. Kimyamız uyuşuyordu, başarıları ortada. Onu buraya getirebilmek bile büyük başarıydı.



Her şeyden öte dost olduğum biriyle ayrılmak zordu. Hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk. Ama sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk.



99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz. Benfica'ya elenmek sorun değil ama elenme şeklimiz kabul edilemez. Bu da bana geçen yılın futbolunun devam edeceğini hissettirdi.



Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık. Bu futbol Avrupa'da iş yapar ama Türkiye'de çoğu maçta ezip geçmemiz gerekiyor. Her maçta geriye düşüp öne geçmek için çırpınıyoruz.