Jose Mourinho'dan Ali Koç'un açıklamasına yanıt!

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Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HAKEMİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Mourinho, sözlerine şu şekilde başladı:

Maç hakkında konuşmak istemiyorum, sadece takımım hakkında konuşmak istiyorum. Maçla ilgili konuşursam hakemi de konuşmam gerekecek, bunu istemiyorum.

"ŞU ANDA BUNU İSTEMİYORUM"

Mourinho, sözlerine şöyle devam etti:

Tekrar tekrar aynı şeyleri konuşmuş oluyorum. Şu anda bunu istemiyorum. Takımımla ilgili konuşmak istiyorum. Takımım beklediğim gibiydi çünkü onlar kulübü umursuyor ve bugün ellerinden geleni yaptılar, galibiyeti hak ettiler. Bizi çok mutlu etmedi galibiyet ama daha iyi hissettirdi. Biraz daha iyi bir modda olacağız.

ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ SORULDU

"Ali Koç, 4 oyuncu talebi ve oyunu hızlandıran transfer talebiniz olduğunu açıklamıştı. Bu konuda bir isim verdiniz mi?" sorusu üzerine Mourinho, şunları dedi: