Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerin Portekiz kampında önemli ifadelere imza attı.

62 yaşındaki çalıştırıcı, Portekiz’de Canal 11’e verdiği röportajda futbolun günümüzdeki yapısından kendi kariyer yolculuğuna kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"20 YIL ÖNCEKİ MOURINHO İLE HİÇBİR FARK YOK"

Futbola olan tutkusu ve enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini vurgulayan Mourinho, şunları dedi:

Bugünkü Mourinho ile 20 yıl önceki Mourinho arasında hiçbir fark yok. Bir sonraki maçı kazanmak istiyorum. İşimi çok seviyorum ve beni durduracak hiçbir sebep göremiyorum. Ailem de en büyük motivasyon kaynaklarımdan biri. Onlarla her zaman birlikte olamasam da bu fedakarlık bana canlı ve motive hissettiriyor.

"ARTIK EN İYİ OLAN, EN ÇOK ALGI YARATAN KİŞİ"

Modern futbolun geçmişe göre çok daha karmaşık bir hal aldığını söyleyen Portekizli çalıştırıcı, teknik direktörlüğün kapsamının da değiştiğini belirterek, şu sözleri sarf etti:

Bugün en önemli şey, üst düzey bir PR uzmanına sahip olmak. Çünkü dünya artık algılarla yönetiliyor. Eskiden en çok kazanan en iyi sayılırdı. Şimdi öyle değil. Artık en iyi olan, en çok algı yaratan kişi. Ben 2004'te Premier Lig'e geldim, o sezon Avrupa şampiyonuydum. Bugün Premier Lig'e teknik direktör olarak kimlerin geldiğini bile bilmiyorum. Saygısızlık anlamında söylemiyorum, bu bir gerçek. Artık teknik direktörler galibiyet sayısına göre değil, istatistiklere, verilere göre seçiliyor. Algılar yaratılıyor ve artık kazanmaktan daha önemli olan, 'şöyle oynamak', 'böyle görünmek'. Bu açıdan her şey kökten değişti.

"KUPA KAZANAMADIĞIM İLK KULÜP"

Kariyerinde kupa kazanamadığı ender takımlar arasında Tottenham’ın olduğunu hatırlatan Mourinho, sarı-lacivertli camiaya dair de, şu ifadeleri kullandı:

Burada kazanma baskısı mı var? Bu benim suçum. Çünkü geçmişte çok kez kazandım. Tottenham’da fazla süre kalmadım ama bir final oynayacaktım, finalden iki gün önce gönderildim. Roma’da kazandım ve ikinci bir Avrupa finaline çıktım. Fenerbahçe, tam bir sezon geçirdiğim ve ne bir final oynayamadığım ne de kupa kazanamadığım ilk kulüp oldu.

"FENERBAHÇE'DE İLK YIL, KEŞİF YILIYDI"

Fenerbahçe'de ilk sezonunu geride bırakan deneyimli hoca, şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe'de ilk yıl bir keşif yılıydı. Yeni bir dünyayı keşfetmek gibi. Anlamak için orada olmanız gerekiyor. Bu yıl neler olacağını göreceğiz.

GYÖKERES AÇIKLAMASI

Transfer piyasası hakkında çıkan söylentiler ile ilgili de konuşan Portekizli, şunları dedi:

Ne yazık ki Gyökeres'in geleceği yalan. İnanılmaz bir oyuncu ama Fenerbahçe'ye gelmiyor. Transfer piyasası hakkında söylenen 3.400 yalandan biri, Viktor Gyökeres'in Fenerbahçe'ye geleceğiydi.

"BİR GÜN PORTEKİZ'E DÖNECEĞİM"

Bir gün Portekiz'e geri döneceğini söyleyen Mourinho, şu sözleri sarf etti:

Bir gün kendimi tekrar Portekiz'de antrenörlük yaparken göreceğim. Ve bir gün Portekiz milli takımını çalıştıracağım. Portekiz'le ya da değil, bir Dünya Kupası'nda olmak istiyorum. Ama bu Portekiz milli takımıyla olmalı.

"FUTBOLDA ARTIK TELİF HAKKI YOK"

Antrenman metotlarının hızla yayılmasıyla teknik gelişimin daha kolay kopyalanabildiğini belirten Mourinho, bu durumun rekabet dengesini etkilediğini şu sözlerle anlattı:

Bazen Fenerbahçe TV'den antrenmandaki bazı şeyleri çekmemesini istiyorum çünkü o antrenmanı hazırlamak çok zamanımı alıyor ve eğer bir video internete düşerse birileri onu kopyalayabilir. Bir egzersizi geliştirmek için çok uğraşıyorum ama 30 saniyede Instagram’a düşebiliyor. Artık en gelişmiş taktik ekipmanlar bile sadece dev kulüplerin tekelinde değil.

"EDERSON GİBİ BİR KALECİN YOKSA OLMAZ"

Teknik direktörlerin elindeki kadroya göre planlarını şekillendirmesi gerektiğini belirten Mourinho, bu konuda Pep Guardiola’nın oyun sistemine atıfta bulundu.

Mourinho, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Herkes Guardiola gibi oynamaya çalışıyor ama Ederson gibi bir kalecin yoksa olmaz. Elindekine göre uyum sağlamak zorundasın. Aksi takdirde ‘fikrimle öldüm’ diyen teknik direktörler olur ki bu aptallıktır.

"AMORIM BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP"

Premier Lig'deki Portekizli teknik direktör sayısının artmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Mourinho, Ruben Amorim hakkında da övgü dolu sözler sarf etti:

Manchester United’da işler Sir Alex Ferguson sonrası hiçbir zaman istikrarlı olmadı. Biz de orada kupalar kazandık, ligde ikinci olduk. Ama yeterli görülmedi. Bugün kulüpte sporun içinden gelen daha bilinçli bir yapı var. Rúben’in yaşadığı o zor başlangıca rağmen kendisine duyulan güven, onun ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Büyük bir kişilik ve potansiyel taşıyor. Elinde iyi işler çıkarmak için inanılmaz bir fırsat var.

"PREMIER LİG'DE 4 PORTEKİZLİ OLMASI MUAZZAM"

Mourinho, dünyanın en prestijli ligi olarak gösterilen Premier Lig’de dört Portekizli teknik adamın görev yapmasını ise, şu şekilde yorumladı: