Jose Mourinho'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran sözler Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.

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Fenerbahçe'ye 2 yıllığına imza atan Jose Mourinho, sosyal medya hesabından taraftarlarını heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı.

Tatil için ülkesinde olan Portekizli teknik adam, sosyal medyadan bir paylaşımda bulunarak, "Tatil bitiyor, şimdi futbol zamanı.'' ifadelerini kullandı.

Heyecanlandırdı

Bu paylaşım, Fenerbahçe taraftarları arasında büyük heyecan yarattı.

Jose Mourinholu Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına 22 Haziran'da start verecek.