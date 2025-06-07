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Jose Mourinho'dan Inter açıklaması

Jose Mourinho'dan Inter açıklaması Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Jose Mourinho hakkında İtalya’dan gelen Inter iddiaları gündeme oturdu. Portekizli çalıştırıcı ise iddiayı kesin bir dille yalanlayarak, "Inter'le görüştüğüm yönünde çıkan haberler büyük bir yalan" dedi.