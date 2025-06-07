Jose Mourinho'dan Inter açıklaması

Haber Merkezi
Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun geleceği tartışılırken Portekizli teknik adam için Inter iddiaları ortaya atıldı.
Inzaghi’den boşalan İnter koltuğu için Mourinho’nun ismi ortaya atılmıştı.
INTER İDDİASI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hakkında çıkan Inter iddialarına yanıt verdi.
Mourinho, hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanladı.
"BÜYÜK BİR YALAN"
Deneyimli teknik direktör, Inter kulübüyle herhangi bir temas halinde olmadığını belirtti.
Corriere dello Sport'a konuşan deneyimli teknik direktör, "Inter'le görüştüğüm yönünde çıkan haberler büyük bir yalan." dedi.
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