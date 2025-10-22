Jose Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Onu arıyoruz

Fenerbahçe'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra Benfica'nın yolunu tutan Jose Mourinho için Şampiyonlar Ligi'nde işler istenildiği gibi gitmiyor.

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Newcastle'a deplasmanda 3-0 mağlup olarak Devler Ligi'nde puansız kaldı.

İNGİLİZ EKİBİ NEWCASTLE'A BOYUN EĞDİ

Karşılaşmanın ardından konuşan Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, sezon başında Portekiz ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Mağlubiyetin ardından konuşan Portekizli teknik adam, Kerem Aktürkoğlu'nu şu anda takımda aradıklarını ve özlediklerini söyledi.

MAĞLUBİYET SONRASI KEREM SÖZLERİ: ONU ÖZLÜYORUZ

Mourinho, ayrıca Fenerbahçe'nin, Kerem'e Benfica'dan aldığı ücretin 5 katını teklif ettiğini de sözlerine ekledi.

Jose Mourinho konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Çok beğendiğim bir oyuncu vardı ve şu anda bizde yok. Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu özledi. Onu arıyoruz. Bunun için Benfica'yı suçlayamam çünkü Fenerbahçe burada aldığının 5 katını teklif etti, bu kaçınılmaz bir durumdu."