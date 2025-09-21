Jose Mourinho'nun Benfica'daki yeni tarzı dikkat çekti

Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Portekiz ekibi Benfica'nın başına geçen Teknik Direktör Jose Mourinho, ilk maçına çıktı.

Benfica, deplasmanda karşılaştığı AVS'yi 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya Jose Mourinho'nun maçta giydiği kıyafet damga vurdu.

BENFICA'YLA İLK MAÇINA TAKIM ELBİSE GİYEREK ÇIKTI

Geçmiş kariyerinde sık sık takım elbiseli halleriyle hafızalara kazınan Jose Mourinho, Fenerbahçe'de bu tarzını hiç göstermemiş ve çoğunlukla kazak veya tişört giyerek maçlara çıkmıştı.

Deneyimli teknik adam, Benfica'nın başında çıktığı ilk maçta ise ezberleri bozdu.

Portekizli hocanın takım elbise ile maça çıktığı görüldü.

FENERBAHÇE'DEYKEN TİŞÖRT VE KAZAKTAN DEVAM

Bu görüntü sonrası Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başındayken çıktığı ilk resmi maç hatırlandı.

Portekizli çalıştırıcının 2024 yılında sarı-lacivertlilerin başında çıktığı ilk Süper Lig maçında daha sportif bir görüntü sergilediği akıllara geldi.

Bu durum, sosyal medyada gündem oldu ve futbolseverler, 'Mourinho, işini ciddiye alıyor' yorumlarını yaptı.