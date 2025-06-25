Jose Mourinho'nun eski yardımcısından Türkiye sözleri

Fenerbahçe'de Jose Mourinho’nun yardımcısı Salvador Foti geçtiğimiz sezon sarı-lacivertlilerde adından sıkça söz ettirmişti.

Sarı-lacivertlilerden ayrılan Jose Mourinho'nun eski asistanı Salvatore Foti, Corriere dello Sport'a konuştu.

"ARTIK KENDİ BAŞIMA TAKIM YÖNETMEK İSTİYORUM"

Jose Mourinho’nun en güvendiği isimlerden biri olan 35 yaşındaki İtalyan antrenör, teknik direktörlük koltuğuna oturma konusunda artık daha istekli olduğunu söyledi.

Foti, “Yıllardır Jose ile birlikte yüzlerce maça hazırlandım. Artık kendi başıma bir takımı yönetmek istiyorum. Bu konuyu Mourinho ile de konuştum. Geçmişte bazı kulüplerle temaslarım oldu ama tercihler daha tecrübeli isimlerden yana kullanıldı. Şimdi ise her şey söylenti düzeyinde.” diyerek teknik direktörlük hedefini net bir şekilde ortaya koydu.

"TÜRKİYE'DE ORTAM ÇOK ATEŞLİ"

Türk futboluna dair gözlemlerini de paylaşan Foti, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Foti, şunları söyledi: