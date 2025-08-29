Jose Mourinho'nun Fenerbahçe performansı

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

1 Temmuz 2024'te göreve başlayan Portekizli teknik adam, sarı-lacivertlilerin başında 62 resmi maça çıktı.

Bu istatistikle birlikte Jose Mourinho'nun kariyerinde en kısa süre görev yaptığı takım, Fenerbahçe oldu.

EN KISA SÜRE GÖREV YAPTIĞI TAKIM FENERBAHÇE

İşte Mourinho'nun görev aldığı takımların başında çıktığı maç sayıları:

Fenerbahçe: 62 maç

Tottenham: 86 maç

Porto: 100 maç

Inter: 108 maç

Roma: 113 maç

Manchester United: 151 maç

Real Madrid: 178 maç

Chelsea: 328 maç

JOSE MOURINHO'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Öte yandan Fenerbahçe'yle geçtiğimiz sezonun başında anlaşan Jose Mourinho, sarı-lacviertlilerde 62 maça çıktı.

Mourinho, Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde 37 galibiyet alırken 14 beraberlik ve 11 yenilgi elde etti. Portekizli teknik direktör Fenerbahçe'de 2.02 puan ortalaması yakaladı.

Jose Mourinho yönetimindeki ilk sezonunda Fenerbahçe, Süper Lig'i ikinci sırada tamamladı.

Sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'a elenirken Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etmişti.

Bu sezona ligde Göztepe deplasmanındaki beraberlikle başlayan Fenerbahçe, ilk galibiyetini evinde Kocaelispor karşısında aldı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u geçerken play-off turunda Benfica'ya elendi ve Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı.