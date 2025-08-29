Jose Mourinho'nun sözleri dünya basınında: Kendini kurtarmak için kulübü suçluyor...

Fenerbahçe'de yüzler gülmüyor...

16 yıl sonra Şampiyonlar Ligi hayali kuran ancak play-off rövanşında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle Benfica'ya elenen Fenerbahçe'de kaos yaşanıyor.

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun hem maç önü hem maç sonu yaptığı açıklamalar, dünya basınında da haberlere konu oldu.

"KENDİNİ KURTARMAK İÇİN KULÜBÜ SUÇLUYOR"

Çizme basınından Fanpageitalia, Mourinho'nun kendini kurtarmak için kulübü suçlamaya başladığını yazdı.

Yazıda, "Mourinho'nun kovulma tehlikesi var ve kendini kurtarmak için son yalanı kulübü suçlamak oldu. Bir yöneticiyi tanımadığını söyledi." yorumu yapıldı.

"MOURINHO KOVULMAYI MI AMAÇLIYOR?"

Tribuna'daki analizde ise benzer ifadeler yer aldı.

Analizde, Portekizli çalıştırıcının kulübü suçlamalarıyla ilgili Fenerbahçe yönetiminin sakin kalmaya çalıştığı aktarıldı.

Yazıda, "Mourinho rahatsızlıklarını ilginç bir dille ifade ediyor ve kulübünü suçluyor. Yönetim sakin kalmaya çalışıyor ama Mourinho kovulmayı mı amaçlıyor?" denildi.