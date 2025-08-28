Abone ol: Google News

Sinan Engin Mourinho'nun demeçlerini değerlendirdi: Kendini kovdurmaya çalışıyor

Fenerbahçe'de Benfica maçı öncesi kameralara yansıyan görüntülerde Portekizli teknik adamın, Başkan Ali Koç'un elini sıkmadığı görüldü. Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin de Mourinho'nun tavır ve açıklamalarının altında yatan nedenin kendisini kovdurtma amacı taşıdığını söyledi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 28.08.2025 15:12

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Benfica'ya 1-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi macerasına nokta koyan sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Maçın önüne geçen gelişmelerden biri de Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Başkan Ali Koç arasındaki gerginlik oldu.

BAŞKAN KOÇ'UN ELİNİ SIKMADI 

Maç öncesi kameralara yansıyan görüntülerde Portekizli teknik adamın, Başkan Koç'un elini sıkmadığı görüldü.

Bu olay, daha önce Göztepe maçından önce de yaşanmış ve sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. 

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Asist Analiz ekranlarında Fenerbahçe'yi yorumlayan yorumcu Sinan Engin'den Başkan Ali Koç'a bir çağrı geldi.

SİNAN ENGİN DAYANAMADI: KENDİNİ KOVDURTMAK İSTEDİĞİ İÇİN BU DEMEÇLERİ VERİYOR

Engin, Mourinho'nun Süper Lig'de kazanması gereken hiçbir maçtan galip gelemediğini söyledi.

Sözlerine devam eden Engin, Portekizli çalıştırıcının açıklamalarındaki asıl niyetin kendisini kovdurtmak olduğunu da sözlerine ekledi.

Sinan Engin'in konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

Ali Koç, beni iyi dinle. Türkiye Ligi'nde zor maç 3-4 tane. Bunları da kazanamıyor. Bunun kaprisini çekmek zorunda değil Türkiye ve Fenerbahçe taraftarı. Bunu bugün yolla, zaten kendini kovdurmak istediği için bu demeçleri veriyor. Bütün hareketleri, demeçleri bu yönde.

Eshspor Haberleri