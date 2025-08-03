Jose Mourinho'ya Brezilya'dan teklif geldi

Fenerbahçe'de ikinci sezonuna başlayan dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz sezonu kupasız kapatan tecrübeli teknik adama Brezilya'dan talip çıktı.

TEKLİF İLETİLDİ

Brezilya futbolunun önemli isimlerinden Jorge Biadek, ülkenin köklü kulüplerinden Gremio'nun başkan adayı Marcelo Marques'in, teknik direktörlük için Jose Mourinho'yu düşündüğünü ifade etti.

Biadek, Marques'in bu fikrini bizzat Portekizli çalıştırıcıya ilettiğini açıkladı.

"MOURINHO ÇOK MUTLU OLDU"

Biadek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Mourinho ile olan yazışmasını aktardı:

Ona mesaj attım: 'Bak, Brezilya'da ne kadar büyük bir saygın var' dedim. Bu haberlerin çıkması, Gremio taraftarlarının onu takımın başında görmek istemesi Mourinho'yu çok mutlu etti. Bu, her teknik adam için gurur verici bir durumdur. Gerçekten sevindi.

Radio Guaiba kaynaklı habere göre, Mourinho'nun adı Güney Amerika'da yankı uyandırsa da, Portekizli teknik adamın kısa vadeli planında yalnızca Fenerbahçe var.

"HEDEFİ TÜRKİYE'DE ŞAMPİYONLUK"

Ancak Biadek, şu an için somut bir görüşmenin olmadığını vurgularken Mourinho'nun geleceğine dair de net konuştu: