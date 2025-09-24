Jose Mourinho'yu yıkan gol: Benfica son dakikalarda puan kaybetti

Abone ol: Google News

Benfica, Jose Mourinho yönetimindeki ikinci maçında son dakikalarda yediği golle puan kaybetti. Karşılaşma sonrası Portekiz'de Jose Mourinho tercihi sorgulanmaya başladı...

Yayınlama Tarihi: 24.09.2025 09:06
Fenerbahçe'den ayrılarak ülkesinin takımlarından Benfica'ya imza atan Jose Mourinho, uzatmalarda puan kaybetti.

86. dakikada Sudakov’un attığı golle öne geçen ev sahibi ekip, 90+1’de Andre Luiz’in muhteşem golüne engel olamadı ve ligde henüz galibiyeti olmayan Rio Ave sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

UZATMALARDA GOLÜ YEDİ: 2 PUAN BIRAKTI 

Bu sonuçla Benfica, Sporting’in elinde bulundurduğu ikincilik koltuğuna oturma fırsatını da kaçırmış oldu.

Benfica, 10 gün önce Santa Clara'yı ağırladığı maçta da uzatma dakikalarında gol yiyerek galibiyetten olmuştu.

MOURINHO SORGULANMAYA BAŞLADI 

Taraftarlar maçın ardından Benfica'nın karşılaşmayla ilgili paylaşımlarında, Benfica Başkanı Rui Costa'yı istifaya davet eden yorumlarda bulundu.

Bazı taraftarların Mourinho tercihinden memnun olmadığı görüldü.

