Jose Mourinho'yu yıkan gol: Benfica son dakikalarda puan kaybetti

Fenerbahçe'den ayrılarak ülkesinin takımlarından Benfica'ya imza atan Jose Mourinho, uzatmalarda puan kaybetti.

86. dakikada Sudakov’un attığı golle öne geçen ev sahibi ekip, 90+1’de Andre Luiz’in muhteşem golüne engel olamadı ve ligde henüz galibiyeti olmayan Rio Ave sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

UZATMALARDA GOLÜ YEDİ: 2 PUAN BIRAKTI

Bu sonuçla Benfica, Sporting’in elinde bulundurduğu ikincilik koltuğuna oturma fırsatını da kaçırmış oldu.

Benfica, 10 gün önce Santa Clara'yı ağırladığı maçta da uzatma dakikalarında gol yiyerek galibiyetten olmuştu.

MOURINHO SORGULANMAYA BAŞLADI

Taraftarlar maçın ardından Benfica'nın karşılaşmayla ilgili paylaşımlarında, Benfica Başkanı Rui Costa'yı istifaya davet eden yorumlarda bulundu.

Bazı taraftarların Mourinho tercihinden memnun olmadığı görüldü.