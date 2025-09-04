Josef de Souza, Beşiktaş'a geri dönüyor

Yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan ve Avrupa kupalarından elenen Beşiktaş'ta teknik direktörlük değişikliği yaşanmıştı.
UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne'ye elenerek Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrılmıştı.
Siyah-beyazlı kulüpte futbol A takımı teknik direktörü Sergen Yalçın olmuştu.
JOSEF YARDIMCI OLACAK
Siyah-beyazlı takımdaki ikinci dönemine Alanyaspor yenilgisiyle başlayan Yalçın'ın ekibi belli oluyor.
BeIN Sports'un haberine göre; eski futbolcu Josef de Souza, tecrübeli çalıştırıcının ekibine katılacak.
"TEKRAR ŞAMPİYON OLMASINI İSTİYORUM"
Siyah-beyazlı ekibin eski futbolcusu Josef de Souza, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görev almak istediğini açıklamıştı.
36 yaşındaki isim, şu ifadeleri kullanmıştı:
Gerek saha içine gerek saha dışında her şeyi yapmaya hazırım. Ben kulübün parasını istemiyorum, sadece Beşiktaş'ın tekrar şampiyon olmasını istiyorum.
BEŞİKTAŞ'TA KUPALAR KAZANDI
Brezilyalı oyuncu futbolculuk döneminde Türkiye'de sırasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'de forma giydi.
Josef burada siyah-beyazlı ekiple Türkiye Kupası, Süper Lig ve Süper Kupa'yı kazanmayı başardı.