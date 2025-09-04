Josef de Souza, Beşiktaş'a geri dönüyor

Yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan ve Avrupa kupalarından elenen Beşiktaş'ta teknik direktörlük değişikliği yaşanmıştı.

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne'ye elenerek Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrılmıştı.

Siyah-beyazlı kulüpte futbol A takımı teknik direktörü Sergen Yalçın olmuştu.

JOSEF YARDIMCI OLACAK

Siyah-beyazlı takımdaki ikinci dönemine Alanyaspor yenilgisiyle başlayan Yalçın'ın ekibi belli oluyor.

BeIN Sports'un haberine göre; eski futbolcu Josef de Souza, tecrübeli çalıştırıcının ekibine katılacak.

"TEKRAR ŞAMPİYON OLMASINI İSTİYORUM"

Siyah-beyazlı ekibin eski futbolcusu Josef de Souza, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görev almak istediğini açıklamıştı.

36 yaşındaki isim, şu ifadeleri kullanmıştı:

Gerek saha içine gerek saha dışında her şeyi yapmaya hazırım. Ben kulübün parasını istemiyorum, sadece Beşiktaş'ın tekrar şampiyon olmasını istiyorum.