Josef de Souza'dan Gabriel Sara ve Anderson Talisca paylaşımı

Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve son olarak Başakşehir forması giyen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Tecrübeli futbolcu, Galatasaraylı Gabriel Sara ve Fenerbahçeli Anderson Talisca ile yer aldığı bir kareyi paylaştı.

JOSEF'İN PAYLAŞIMI

Josef, Brezilyalı yıldızlarla çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Bu orta saha kadrosuyla Süper Lig'de şampiyonluk kazanmak mümkün mü?" ifadelerini kullandı.

36 yaşındaki ismin yayınladığı bu gönderi, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.