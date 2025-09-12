Jota Silva resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş bir transferin daha sonuna geldi...

Siyah-beyazlılar, Nottingham Forest forması giyen Jota Silva'yı kadrosuna kattığı açıkladı.

Ayrıca Beşiktaş, Portekizli sol kanadın transferinin 1 senelik kiralık olarak gerçekleştirildiğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ DUYURDU

Beşiktaş'ın yaptığı açıklama ise şu şekilde: