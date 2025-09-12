Abone ol: Google News

Jota Silva resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Jota Silva'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, Portekizli sol kanadın transferinin 1 senelik kiralık olarak gerçekleştirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 12.09.2025 17:39
Jota Silva resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş bir transferin daha sonuna geldi...

Siyah-beyazlılar, Nottingham Forest forması giyen Jota Silva'yı kadrosuna kattığı açıkladı.

Ayrıca Beşiktaş, Portekizli sol kanadın transferinin 1 senelik kiralık olarak gerçekleştirildiğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ DUYURDU 

Beşiktaş'ın yaptığı açıklama ise şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Jota Silva'nın 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Nottingham Forest ile anlaşmaya varılmıştır. Jota Silva'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Eshspor Haberleri