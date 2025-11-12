Jota Silva'nın eski antrenörü Ferreira: Onun için görev fark etmez

Beşiktaş’ın yaz transfer döneminde Nottingham Forest’ten kiraladığı Jota Silva, Antalyaspor deplasmanında oyuna girişiyle fark yarattı.

Mücadelenin 81. dakikasında Vaclav Cerny’nin mükemmel ara pasında topla buluşan Jota, sol çaprazdan yaptığı klas vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

GOLÜNÜ ATTI: İLK 11 İÇİN BURADAYIM DEDİ...

Golün ardından tribünlere dönerek “Ben buradayım!” işareti yapan yıldız oyuncu, takım arkadaşlarıyla coşkusunu paylaştı.

Yıldız oyuncu, milli ara sonrası için şimdiden ilk 11’e göz kırptı.

Son olarak ise Jota Silva'nın Portekiz'in Espinho takımında birlikte çalıştığı antrenörü Joao Ferreira, Sabah Spor'a açıklamalarda bulundu.

"RAKİP KALEYE YAKINSA HER ZAMAN TEHLİKELİDİR"

Jota'nın çok yetenekli olduğunu söyleyen Ferreira, "9 numara veya ikili forvet olarak oynadığı birkaç dönem geçirdi. Rakip kaleye yakınsa her zaman tehlikelidir. Bu alanlarda rakip kaleye daha yakın olabiliyor. Her iki ayağıyla ve kafasıyla iyi bitiren bir oyuncu. Çok iyi sıçrıyor, kafa vuruşları çok isabetli ve amacı var." dedi.

"NE KADAR UZUN OYNARSA O KADAR ÇOK GOL ATAR"

Portekizli çalıştırıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Ne kadar uzun süre oynarsa gol atma olasılığı o kadar yüksektir. Jota çalışkan, odaklanmış ve bir kanat oyuncusu olarak neye ihtiyacı olduğunu iyi anlıyor. Görevi ne olursa olsun, her ortama iyi uyum sağlıyor. Nasıl oynaması gerektiğini biliyor. Takımın ihtiyaçlarına uyum sağlayabiliyor."

Öte yandan Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de ikinci golünü kaydeden Jota Silva, daha önce Tüpraş Stadı’nda oynanan Kocaelispor maçında da kafa golüyle siftah yapmıştı.