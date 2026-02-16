Kasımpaşa'nın kötü serisi Fatih Karagümrük karşısında son buldu

- Kasımpaşa, Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenerek 8 maç sonra galip geldi.
- Kasımpaşa'nın gollerini Kerem Demirbay, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci attı; Karagümrük'ün golleri Mladenovic ve Traore'den geldi.
- Kasımpaşa, bu sonuçla puanını 19 yaptı ve bir sonraki maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü konuk etti.
Mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmayı başaran Kasımpaşa'nın gollerini 19. dakikada Kerem Demirbay, 62. dakikada Cenk Tosun ile 71. dakikada İrfan Can Kahveci atarken 34. dakikada sarı kart gören Claudio Winck, Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesinde cezalı duruma düştü.
Fatih Karagümrük'ün sayılarını 80. dakikada Filip Mladenovic ile 90+2. dakikada Ahmed Traore kaydetti.
Bu sonuçla ligde 8 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşayarak puanını 19 yapan Kasımpaşa, ligdeki bir sonraki maçında Fenerbahçe deplasmanına gidecek.
12 puanda kalan Fatih Karagümrük ise Samsunspor'u ağırlayacak.
KASIMPAŞA: 3 - FATİH KARAGÜMRÜK: 2
Hakemler: Batuhan Kolak, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Frimpong, Baldursson, Mortadha, İrfan Can Kahveci (Dk. 76 Gueye), Kerem Demirbay (Dk. 76 Cafu), Benedyczak (Dk. 87 Allenivah), Cenk Tosun (Dk. 76 Diabate)
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Kranevitter (Dk. 67 Bartuğ Elmaz), Berkay Özcan, Shavy (Dk. 67 Verde), Larsson, Barış Kalaycı (Dk. 80 Traore), Serginho (dk. 67 Tiago Çukur)
Goller: Dk. 19 Kerem Demirbay, Dk. 62 Cenk Tosun, Dk. 71 İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Dk. 80 Mladenovic, Dk. 90+2 Traore (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 34 Winck, Dk. 45+1 İrfan Can Kahveci, Dk. 71 Becao, Dk. 89 Gueye, Dk. 90+2 Cenk Tosun (Kasımpaşa), Dk. 60 Kravenitter, Dk. 81 Larsson (Fatih Karagümrük)