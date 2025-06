Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor'dan Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler

Haber Merkezi

A Milli Takımımız ve İtalyan devi Juventus'un göz bebeği Kenan Yıldız'a bir süredir Arsenal'in ilgili olduğu biliniyordu.

Yıldız için girişimde bulunan Arsenal, Juventus'tan 'hayır' cevabını almıştı.

Ancak İngiltere ekibinin milli oyuncumuza ilgisinin devam ettiği biliniyor.

TUDOR, KENAN'I ÖVDÜ: ONUN GİBİ OYUNCULAR GİDEREK AZALIYOR

Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor da, milli futbolcu Kenan Yıldız'la ilgili konuştu.

20 yaşındaki oyuncunun takımda çok önemli bir rol üstlendiğini belirten Tudor, "Kenan çok önemli bir oyuncu, çünkü fark yaratan rollerde oynuyor. Taraftarın hoşuna giden şeyler yapıyor; gol atmak asist yapmak gibi. Bu tür oyuncular giderek daha fazla spot ışığı altında, ilgi odağı oluyor. Kenan gibi, Platini-Baggio gibi, 9 ve 10 numara karışımı olan oyuncular giderek daha da azalıyor. Kenan her zaman golü düşünen ve iyi oynamamızı sağlayan oyunculardan biri." ifadelerini kullandı.

"DIŞARIDAN GÖREMEDİĞİNİZ BİR YETENEĞİ VAR, O DA ZİHNİYETİ"

Kenan Yıldız'ın nadir bir oyuncu olduğunu ve aklında her zaman futbolun olduğunu söyleyen Tudor, "Kenan'ın dışarıdan göremediğiniz bir yeteneği var, o da zihniyeti. Her an topla olmak isteyen, her antrenmanda korkmadan çalışan, kişiliğini geliştiren bir oyuncu. Yeni nesillerde hafife alınacak bir şey değil bu. Karakter dediğimiz şey, kişilik dediğimiz şey giderek daha da azalıyor. Bu zihniyete, bu niteliklere sahip birini bulduğunuzda, Kenan gibi, o oyuncuyu elinizde tutmalısınız." şeklinde konuştu.

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR DEVAM EDİYOR

Juventus'ta geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 9 gol attı ve 7 asist yaptı.

Juventus'un yeni sözleşme imzalamak istediği 20 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibi ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.