Juventus'ta Kenan Yıldız korkusu

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Juventus, yaz transfer döneminin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Kenan Yıldız için gelen tekliflere kapıyı sert bir şekilde kapattı.

İtalyan devi bu kapsamda genç yıldızı Kenan Yıldız’ı uzun yıllar kadrosunda tutmak için harekete geçti.

Özellikle Premier Lig ekiplerinden Arsenal’in Kenan ile ciddi şekilde ilgilendiği Kenan'la ilgili Juventus yönetimi, yıldız oyuncunun mevcut sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmak istiyor.

JUVE, YENİ SÖZLEŞME İÇİN KOLLARI SIVADI

Tuttosport'un haberine göre; Torino ekibinin genç oyuncunun yıllık maaşını da 3 ila 4 milyon euro seviyesine çıkarmayı planladığı ifade ediliyor.

Kulüp, bu adımla hem oyuncunun geleceğini güvence altına almak hem de dış transfer baskısını azaltmayı hedefliyor.

Juventus’un Kenan ile yeni sözleşme konusunda önümüzdeki günlerde resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

Geride kalan sezonda 48 resmi maçta Juventus formasını terleten Kenan Yıldız, 9 gol ve 7 asistle oynadı.

ARSENAL ISRARCI

Öte yandan İngiliz devi Arsenal, Yıldız’ı uzun süredir takip ediyor.

Yaklaşık 1,5 yıl önce yapılan ilk teklif reddedilmişti.

Ancak bu yaz, 50-60 milyon euro arası bir bütçeyle kanat forvet transferi planlayan Arsenal, gözünü yeniden Juventus’un genç yıldızına dikti.

Teknik direktör Mikel Arteta’ya gelecek vadeden bir hediye vermek isteyen sportif direktör Andrea Berta, Yıldız’ı transfer listesinde üst sıralara taşıdı.