Juventus'tan Kenan Yıldız için kontrat açıklaması

Juventus'ta bu sezon etkili bir performans sergileyen 20 yaşındaki Kenan Yıldız, Avrupa devlerinin radarında bulunuyor.

Kulübüyle yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren genç oyuncu, maaşının artırılmasını talep ediyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Kenan Yıldız'ın yeni maaş talebi 5-6 milyon euro civarında.

"YENİ KONTRAT İÇİN İKİ TARAFTA DA İSTEK VAR"

Juventus yöneticisi Giorgio Chiellini, Sports Mediaset'e yaptığı açıklamada, "Son haftalarda her şeyden çok bundan bahsettim. Kenan'ın başarılarına şaşırmıyoruz ve ona her zaman büyük bir saygı duyduğumu ve takdir ettiğimi ifade ettim. Son günlerde de söylediğim gibi yeni kontrat için her iki tarafta da bir istek var. Düşündüğünüzden biraz daha fazla zamana ihtiyacı olan çok özel bir oyuncu. Uzun bir sözleşmesi var ve bu takımın bir parçası olarak uzun yıllar burada kalacağından eminiz." dedi.

TRANSFER LİSTELERİNDE ARSENAL VE REAL MADRID VAR

Kenan Yıldız'ın sözleşme durumu Avrupa kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor.

Corriere della Sport'un haberine göre, Arsenal genç futbolcuya büyük ilgi duyuyor.

Ayrıca Real Madrid'in de teknik direktörü Xabi Alonso döneminde Kenan'ı kadrosunda görmek istediği ve milli futbolcunun İspanyol devinin radarında olduğu bildirildi.

SEZON PERFORMANSI

Juventus formasıyla bu sezon 18 maçta 5 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Kenan Yıldız, kariyerine Almanya'da başlamış, 2022'de Juventus altyapısına transfer olmuş ve ertesi yıl A takıma yükselmişti.